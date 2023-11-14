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        Tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 kişi yakalandı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:30
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        Tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 kişi yakalandı
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        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde araçlardan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için operasyon yürütüldü.

        Yapılan çalışmada ekipler, tırların dorselerinden 900 litre mazot, 24 lastik ve jant ile akü çalmak suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda Samsun'da 4, Bolu ve Trabzon'da da birer olmak üzere 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve depolarında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tıra ait bir plaka, 2 tır jantı ve kapağı ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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