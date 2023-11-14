Samsun'da 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu kullanmak, bulundurmak, satın almak" suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Karpuzlu Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.B, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.