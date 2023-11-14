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        Terme Belediye Başkanı Kılıç, basın mensuplarıyla buluştu

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:42
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        Terme Belediye Başkanı Kılıç, basın mensuplarıyla buluştu
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        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Terme Belediyesi Park Yaşam Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde açılışı yapılan Payidar Restoran'da düzenlenen toplantıda Kılıç, göreve geldiği günden bu yana yapılan projeleri anlattı.

        İlçeyi bir üst kademeye atlatma, insanları mutlu etmeyle ilgili verdiği sözler bulunduğunu belirten Kılıç, "Uzun vadede yapmış olduğumuz planlamalarımız var. Son dört buçuk yılda Terme'mize kazandırdığımız ve devam eden projelerimizi, aynı zamanda yeni başlattığımız projelerimizi paylaşmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum." dedi.

        Geçen yıllarda Terme'nin karşı karşıya olduğu birçok zorluğu aşmak ve ilçeyi geleceğe taşımak için bir dizi önemli projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ekonomiden sosyal projelere, altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttük. Bu projeler, Terme'mizin yüzünü güldürdü, geleceğini şekillendirdi ve ilçemizi her açıdan daha yaşanabilir bir yer haline getirdi. İlçenin fiziksel çehresinin yanı sıra sosyal ve kültürel yapısını da dönüştürmeyi hedefledik. Sosyal projelerimizle Termeli hemşehrilerimizin hayatlarına dokunduk, onlara daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmak için çalıştık."

        Toplantı, Kılıç'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

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