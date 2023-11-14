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        Samsun'da polis ekipleri gece boyunca denetim yaptı

        Samsun'un Terme ilçesinde polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece boyunca çeşitli yerlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 23:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:17
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        Samsun'da polis ekipleri gece boyunca denetim yaptı
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        Samsun'un Terme ilçesinde polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece boyunca çeşitli yerlerde denetim yaptı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan 92 kişilik özel tim, birçok cadde, ara sokak ve umuma açık içkili yeri denetledi.

        Uygulama kapsamında bir iş yerine "canlı müzik yayını" izin belgesi olmadığı için bir iş yerine de kumar oynatıldığı için işlem yapıldı. Kumar oynadıkları belirlenen 3 şüpheliye idari para cezası verildi.

        Denetimlerde, 818 kişinin GBT'sine bakıldı, 269 araç kontrol edildi.

        Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Polis ekiplerince araçlarda ve kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 54 fişek, 7 bıçak, 36 sentetik ecza hap ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Denetimlerin kent genelinde çeşitli yer ve zamanlarda süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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