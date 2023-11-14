Samsun'da gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Oğuzhan K. (24) yönetimindeki 55 AGG 061 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarptıktan sonra boş araziye savruldu.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Selinay K. (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.

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