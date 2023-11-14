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        Samsun'da gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:18
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        Samsun'da gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gelin arabasının yaptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Oğuzhan K. (24) yönetimindeki 55 AGG 061 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından elektrik direğine çarptıktan sonra boş araziye savruldu.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Selinay K. (24) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazadan gelin ve damat ise yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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