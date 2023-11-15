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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:20
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 7140 sentetik ecza, 22,05 gram esrar, 86,74 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve fişekler geçirildi.

        Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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