Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde 7140 sentetik ecza, 22,05 gram esrar, 86,74 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve fişekler geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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