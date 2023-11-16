19 Mayıs ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu ve Türk Kızılay işbirliğiyle yapılan kampanyada, ilkokul binasında kan bağışları alındı.
Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Cumhuriyet İlkokulu olarak Kızılay ile birlikte kan bağışını teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Çünkü kan herkesin ihtiyacı ve acil durumlarda hepimize lazım olabilir." dedi.
Kan stoklarının yeterli seviyede olması için vatandaşların düzenli kan bağışında bulunması gerektiğini söyleyen Mert, bağışta bulunan veliler ve vatandaşlara teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
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