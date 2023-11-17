Samsun'da TEMA Vakfınca anaokulu öğrencileri için doğa sevgisi etkinliği yapıldı TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği, Atakum'da özel bir anaokulu ile işbirliği yaparak çocuklara doğa sevgisini aşılamak için etkinlik düzenledi.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği, Atakum'da özel bir anaokulu ile işbirliği yaparak çocuklara doğa sevgisini aşılamak için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Serhat Aytaç Akbaş, "Okul olarak, TEMA Vakfı ile işbirliği içinde olmak bizim için gurur ve onur verici bir durum. Ülkemizin en önemli varlıkları olan çocuklarımızı ve doğamızı koruyabilmek için TEMA Vakfı ile bundan sonra da işbirliği içinde olup bütün etkinlikleri ortak yapmaya devam edeceğiz. Eğitimin ilk kademesi olan anaokulu döneminde çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamak için bizler üzerimize düşen görevlerin hepsini eksiksiz yapmalıyız." dedi.

Orman ve ağaçların dünyanın yaşanılabilir kalması konusunda ne kadar değerli olduklarını çok iyi bildiklerini söyleyen okul psikoloğu Meltem Evecen Akbaş ise "Kurumumuzun olduğu alandaki çam ağacını kesmedik. Teras çatımızda çam ağacının gövdesi için boşluk bıraktırarak inşaatımızı yaptırdık. Çam ağacını yaşatarak insanlığa nefes olmasına müsaade ettik. Okulumuzdaki her çocuk kapıdan içeri girdiğinde ağaç sevgisiyle eğitimine başlıyor." diye konuştu.

Öğrenciler ormandan topladıkları meşe palamutlarıyla, kökü okul binasının içerisinde olan ve dalları teras çatısındaki boşluktan dışarı çıkan çam ağacını süsledi.

"Neşe Palamudu" şarkısını koro eşliğinde söyleyen öğrenciler, ormanların önemini anlatan “Sihirli Orman” tiyatrosu ile TEMA Vakfı kurucuları "Toprak Dede Hayrettin Karaca" ve "Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit"in hikayelerini tiyatral bir şekilde izledi.

Etkinliğe vakfın İl Temsilcisi Leman Özay ve Yardımcısı Begüm Özdoğan ile Atakum TEMA yönetimi de katıldı.

Programın sonunda minik öğrenciler TEMA gönüllüsü olurken çocuklara teşekkür belgesi verildi ve onur rozeti takıldı.