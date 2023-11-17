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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:37
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 752 sentetik ecza, 14,16 gram esrar, 75,02 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler geçirildi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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