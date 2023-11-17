Samsun Büyükşehir Belediyesi, ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY karta taşıma kararı aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait tüm ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY karta taşıma kararı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak sosyal tesislerde İsrail'e ait markaların ürünlerinin satılmamasına karar verildiği belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak işgalci İsrail’i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor, tüm çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini ve Büyükşehir Belediyemize ait tüm ödeme sistemlerini TROY Kart’a taşıyoruz." ifadelerini kullandı.