19 Mayıs'ta "Meyveciliği Geliştirilmesi Projesi" başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında teslim töreni gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında proje imzalandı.

19 Mayıs ilçesinden 2 çiftçiye damla sulama sistemi teslimi yapıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "2 üreticimiz damla sulama sistemlerinden yararlanma hakkına sahip oldular. Daha modern sulama sistemleri sayesinde tarımda suyun daha verimli kullanılmasına imkan sağlanacak. Ben öncelikle Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımıza ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.