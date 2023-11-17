Meriç Erden, yüzmede Samsun birincisi oldu
Samsun'da düzenlenen yüzme yarışmasında 8 yaşındaki Meriç Erden, il birincisi oldu.
Samsun'da düzenlenen yüzme yarışmasında 8 yaşındaki Meriç Erden, il birincisi oldu.
Bafra Su Sporları Kulübü sporcusu Erden, 4 branşta şampiyon oldu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, "Bafra Kapalı Yüzme Havuzumuzda her branştan sporcu eğiten, yüzme kulüpleri var. Bu kulüplerden Bafra Su Sporları Kulübü sporcusu 8 yaş gruplarında başarı elde ederek, bizleri mutlu etti. Genç sporcumuz Meriç Erden'e başarılarının devamını dilerken, antrenörleri olan Burcu Gedük ile Hüseyin Karabıyık'a emekleri için teşekkür ederim." dedi.
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