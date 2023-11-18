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        Havza'da bir hayırsever tarafından sünnet şöleni yapıldı

        Samsun,'un Havza ilçesinde hayırsever iş insanı Kumru Çiçek Sarıoğlu tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:44
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        Havza'da bir hayırsever tarafından sünnet şöleni yapıldı
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        Samsun,'un Havza ilçesinde hayırsever iş insanı Kumru Çiçek Sarıoğlu tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

        İbrahim Karabacak Güreş Sahasında yapılan sünnet şöleni öncesi Mehmetçik Meydanı'nda mehter gösterisi yapıldı.

        Şölen saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Mehter takımın gösterisinin ardından sünnet şöleni için düzenlenen kara kucak güreşleri gerçekleştirildi.

        Hayırsever Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, şölen sayesinde çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Havzamıza bir faydamız dokunsun istedik. Tabi ki ülkemize iş insanları olarak faydamız dokunacak ama önceliğimiz Havzamız. Bugünkü şölenimizdeki amacımız ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve dahi ihtiyaç sahibi olmayan ailelerimiz birkaç yıldır yaşadığımız pandemi ve deprem gibi üzücü nedenlerden ötürü morallerimiz bozuktu. Çocuklarımızın sünnet şölenlerini düzenleme işini biraz öteledik. Kendi evladım ile öksüz ve yetim evlatlarımızı harmanlayarak toplu sünnet şöleni yapmak istedim. Şöleni güreşler ve pehlivanlar diyarı Havza'da yapınca pehlivansız ve güreşsiz olmaz mantığı ile güreşlerimizi tertip ettik. Şölenimize uzaktan yakından gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

        Programa davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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