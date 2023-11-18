Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Cumhur İttifakı Terme'de istişare toplantısında bir araya geldi

        –Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı Terme'de istişare toplantısında bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

        Terme Belediyesi Park Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç Terme'de birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını dile getirdi. Kılıç, "İlçemizi daha ileriye taşıma düşüncesiyle omuz omuza mücadele verdik. Biz beraber olursak inanıyorum ki aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." diye konuştu.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise Terme'nin Cumhur İttifakı'nın en güçlü ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte gireceklerini bildiren Mucur, "MHP ilçe başkanı ve ekibi çok kısa sürede çok güzel çalışmalar yaptı. Bunları zaten Terme ilçemizde görüyoruz. İl başkanlığı olarak bizleri gururlandırdıkları için tüm ilçe başkanlığı ve Terme ilçemizin teşkilatını tebrik ediyorum. Biz biriz ve birlikteyiz. Hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisiyiz tamamıyla ise Cumhur İttifakını oluşturan büyük bir paydayız." dedi.

        Programa MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Samsun'da biten yatırımların açılış töreni yapıldı
        Samsun'da biten yatırımların açılış töreni yapıldı
        Samsun'da Siberay ekipleri yasadışı bahis hakkında vatandaşları uyardı
        Samsun'da Siberay ekipleri yasadışı bahis hakkında vatandaşları uyardı
        Havza'da bir hayırsever tarafından sünnet şöleni yapıldı
        Havza'da bir hayırsever tarafından sünnet şöleni yapıldı
        Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98
        Samsunspor-Darüşşafaka: 90-98
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salıpazarı'nda "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda "Sanal dünyadan spor salonlarına" etkinliği düzenlendi