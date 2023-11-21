Samsunspor, ABD'li basketbolcu Michale Kyser'i renklerine kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Süper Ligi takımlarından Bilbao Basket'te forma giyen 1991 doğumlu 2,08 metre boyundaki Michale Kyser ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Raptors 905, Salt Lake City Stars, EN Paralimni, Kymis, Aris, VEF Riga ve Hapoel Holon formalarını da giydi.
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