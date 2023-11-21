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        Samsunspor, ABD'li basketbolcu Michale Kyser'i renklerine kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:11
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        Samsunspor, ABD'li basketbolcu Michale Kyser'i renklerine kattı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Süper Ligi takımlarından Bilbao Basket'te forma giyen 1991 doğumlu 2,08 metre boyundaki Michale Kyser ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

        Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Raptors 905, Salt Lake City Stars, EN Paralimni, Kymis, Aris, VEF Riga ve Hapoel Holon formalarını da giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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