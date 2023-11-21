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        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kardeşten birini av tüfeğiyle öldürüp, diğerini yaralayan zanlı ile babası adliyede

        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli olduğu 2 kardeşten birini av tüfeğiyle vurarak öldürüp, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:57
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kardeşten birini av tüfeğiyle öldürüp, diğerini yaralayan zanlı ile babası adliyede
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli olduğu 2 kardeşten birini av tüfeğiyle vurarak öldürüp, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

        Üzümören beldesinde Furkan G. (23), mera alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) adlı kardeşleri beldenin iki farklı noktasında av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şaban Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yakalanan zanlı ile babası M.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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