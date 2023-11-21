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        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:10
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        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Marcus Gisdol yönetimindeki idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman, pas çalışması ve şut çalışmasıyla devam etti.

        Zeki Yavru ve Landry Dimata sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı.

        Samsun ekibi, 26 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Galeri
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