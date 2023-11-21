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        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor' renkte yapacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya paylaşımlarını 'mor' renkte yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:45
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        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor' renkte yapacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya paylaşımlarını 'mor' renkte yapacağı bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 Kasım'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlediği belirtildi.

        Dünyanın en ağır forması sloganıyla 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor forma çıkaran Samsun ekibi, kasım ayının son haftasına kadar sosyal medya paylaşımlarını 'mor' forma ile yapacağını duyurdu.

        Kadına yönelik şiddete toplumun her kesimin tepki göstermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kadına yönelik şiddet konusunda kasım ayı içinde futbolculara ve üniversite öğrencilerine eğitim verileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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