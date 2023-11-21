Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi

        Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesi işbirliği ile "Siz Hayat Verin Biz Kitap Verelim" mottosuyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesi işbirliği ile "Siz Hayat Verin Biz Kitap Verelim" mottosuyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay ve Gazi İl Halk Kütüphanesince başlatılan kan bağışı kampanyasına bağışta bulunan vatandaşlara kitap hediye edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kan toplama kampanyası düzenlediklerini söyledi.

        Kan bağışının ve kitap okumanın önemine vurgu yapan Göz, "Müdürlüğümüz personeli başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ettik. İnşallah bu kampanya amacına ulaşır. Kan bağışçılarına kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz Atatürk ve Cumhuriyet temalı 100 kitap hediye edeceğiz." dedi.

        Kan bağışı kampanyasının 24 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum

        Benzer Haberler

        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor'...
        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor'...
        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)
        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kardeşten birini av tüfeğiyle öldürüp, diğerini yar...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kardeşten birini av tüfeğiyle öldürüp, diğerini yar...
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı