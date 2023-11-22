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        Samsun'da "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:39
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        Samsun'da "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" gerçekleştirildi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Çocuk İstismarı ve İhmalini İzleme ve Önleme Komisyonunca düzenlenen panelde, sağlık çalışanlarının istismar vakalarında nelere dikkat etmeleri ve istismarın önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda panel düzenlendi.

        Çocuk İstismarı ve İhmalini İzleme ve Önleme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Gökçe Nur Say, "çocuk istismarına multidisipliner yaklaşım", Prof. Dr. Gülsüm Çamur, "çocuk ihmal ve istismarına sosyal hizmet yaklaşımı" ve Doç. Dr. Ahmet Turla da "istismarı bildirim ve raporlama" konulu sunumları gerçekleştirdi.

        Panele, OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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