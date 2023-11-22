Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

        Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 36 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 36 aranan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan hükümlü 5 kişinin de olduğu 36 aranan kişi yakalandı.

        Bu kişilerden 5 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 20 kesici delici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        O anlar kamerada! TIR ara sokağa girdi çarpa çarpa gitti!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "Çocuk İstismarını Önleme Paneli" düzenlendi
        Prof. Dr. Güz: Sosyal medyadaki beğeni kaygısı ciddi sonuçlara yol açıyor
        Prof. Dr. Güz: Sosyal medyadaki beğeni kaygısı ciddi sonuçlara yol açıyor
        Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi
        Samsun'da Türk Kızılaya kan bağışı yapanlara kitap hediye edildi
        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor'...
        Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için paylaşımlarını 'Mor'...
        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)
        Elektronik kelepçesi çıkan eski koca, gözaltına alındı (2)