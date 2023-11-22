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        Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:54
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        Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 11 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 8 kişi yakalandı.

        Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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