Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 11 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 8 kişi yakalandı.
Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
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