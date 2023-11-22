Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, aralarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 11 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 8 kişi yakalandı.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.