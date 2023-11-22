Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.S. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. belinden çıkardığı silahla G.A'ya ateş ederek bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan G.A. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.S. ise gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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