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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:11
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.S. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. belinden çıkardığı silahla G.A'ya ateş ederek bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan G.A. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.S. ise gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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