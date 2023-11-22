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        Samsun Ticaret Borsası

        Samsun Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı en düşük 96 lira, en yüksek 97 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:50
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        Samsun Ticaret Borsası
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        Samsun Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı en düşük 96 lira, en yüksek 97 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK(LİRA) EN YÜKSEK(LİRA)
        HUBUBAT
        Buğday (ekmeklik) 6,00 6,00
        Arpa (yemlik) 5,00 5,00
        HUBUBAT MAMÜLLERİ
        Buğday kepeği (dökme) 3,85 4,69
        YAĞLI TOHUMLAR
        Ayçiçeği (yağlık) 12,70 12,70
        ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
        Tavuk- Piliç eti 60,00 65,38
        KURU MEYVELER
        Fındık (kabuklu) 2021 yılı 96,00 97,00
        KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
        Manda 50,000.00 50,000.00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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