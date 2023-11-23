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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaralarını yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

        VEYSEL ALTUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:17
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaralarını yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor
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        VEYSEL ALTUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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