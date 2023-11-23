DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaralarını yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor
VEYSEL ALTUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.
VEYSEL ALTUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.
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