Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadeleye devam ediliyor Salıpazarı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde tarım zararlısı kahverengi kokarca böceği ile mücadele çalışması başlatıldı.

Salıpazarı Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde tarım zararlısı kahverengi kokarca böceği ile mücadele çalışması başlatıldı.

Tarım ürünlerinde ciddi zarara yol açan ve bölgede sayıları giderek artan kahverengi kokarcayla ilgili ilçede geniş bir alanda ilaçlama çalışması yapılacak.

İlaçlama çalışmalarında belediyenin imkanlarından yararlanılacak.

Doğal düşmanı olmayan kahverengi kokarcanın kışı geçirmek için kapalı mekanlara girdiği için görüldüğü yerde imha edilmesi isteniyor.

Çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel'in da katılımlarıyla ilçe merkezindeki metruk binalar ilaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.