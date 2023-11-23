Bafra Ovası'nda yetiştirilen renkli karnabaharlar Rusya'ya ihraç ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığının fide desteğiyle Bafra Ovası'na ekilen renkli karnabaharlar Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünün Bafra Ovası'nda alternatif ürün olarak hazırladığı "Renkli Karnabahar Üretimini Geliştirme" Projesi kapsamında 100 dekar alana ekilen renkli karnabaharların hasadı yapılıyor.

Mor, sarı, turuncu ve beyaz renkteki 220 bin karnabahar hasat edildikten sonra ihracata hazır hale getiriliyor. Daha sonra tırlara yüklenen renkli karnabaharlar Rusya'ya gönderiliyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Bafra Ovası'nda 2022 yılında 870 ton kışlık ve yazlık sebze üretimi yapıldığını vurgulayan Sağlam, "Burada en başta biliyorsunuz kırmızı lahana, lahana, pırasa, karnabahar, hepsi içerisinde toplamda 870 ton bir üretimimiz var. Bunun içerisine baktığımızda karnabaharda da toplam 16 bin dekar alanda 60 tona yakın bir karnabahar üretimimiz var. Geçtiğimiz yıl renkli karnabahar, turuncu, sarı mor şeklinde değişik renklerdeki karnabahara dış pazarda ihracata yönelik bir talep geldi. Burada da Osmanbeyli köyümüzde bugün hasadını yaptığımız çiftçimiz hem üretimini hem paketlemesini hem de ihracatını yapıyor." dedi.

Sağlam, toplam 100 dekar alanda Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 550 bin lira proje bedeli olan 220 bin renkli karnabahar fidesini çiftçilere dağıttıklarına işaret ederek, "Renkli karnabahar sayesinde hem pazar oluştu hem de Bafra Ovası'nda alternatif ürünümüz oldu. Burada gelecek yıl 1000 ile 1500 dönüm arasında bir üretim olacak inşallah. Yani renkli karnabaharlar dış pazara yönelik üretiliyor ve Rusya'ya ihraç ediliyor." diye konuştu.

Üretici Yusuf Bayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle ekimini yaptıkları renkli karnabaharları ihraç etmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.