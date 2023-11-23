Samsun'da durdurulan 3 araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde durdurulan 3 araçta tabanca, pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli 3 araç durduruldu.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 14 tabancaya ait fişek, 1 otomatik pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.

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