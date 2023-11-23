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        Samsun'da 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi yakalandı

        Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 281 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:35
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        Samsun'da 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi yakalandı
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        Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 281 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine şüpheliler B.A, M.K.D, A.E, B.E, M.Z. ve E.T'yi takibe aldı. Takip sonucu şüphelilerin kente 2 lüks araçla, alternatif köy yollarını kullanarak giriş yaptığı tespit edildi.

        Ekipler, araçlardan birini İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne, diğerini ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne giderken düzenlenen eş zamanlı operasyonla durdurdu.

        İki araçtaki aramalarda, 10 kilogram metamfetamin, 8 bin 332 sentetik ecza hapı, 3 kilo 281 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 lira ile 4 bin 730 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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