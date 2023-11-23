Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vali Orhan Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Orhan Tavlı'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Tavlı, mesajında, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır olan öğretmenlik mesleğinin sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak olmadığını bilginin yanında tecrübe ve irfanla da çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu vurguladı.

        Öğretmenin yanında aynı zamanda eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen, açığa çıkaran ve öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirdiğini ifade eden Tavlı, "Bu sebeple çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin ilk yüz yılını geride bırakırken, geleceğin huzurlu, güvenli, büyük Türkiye'sinin ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri bu büyük sorumluluğun bilincinde, üstün bir vazife şuuruyla ve sevgiyi temel alarak görevlerini yerine getirmeye gayret gösteren öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde bilgisi, tecrübesi ve irfanıyla evlatlarımızı geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm eğitim-öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Elektronik kelepçesi halı sahada çıktığı öne sürülen eski kocaya 5 gün zorl...
        Elektronik kelepçesi halı sahada çıktığı öne sürülen eski kocaya 5 gün zorl...
        Otomobillerle uyuşturucu sevkiyatına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
        Otomobillerle uyuşturucu sevkiyatına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
        Samsun'da 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi yakalandı
        Samsun'da 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi yakalandı
        Samsun'da durdurulan 3 araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundu
        Samsun'da durdurulan 3 araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundu
        Samsun Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı
        Samsun Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı
        Bafra Ovası'nda yetiştirilen renkli karnabaharlar Rusya'ya ihraç ediliyor
        Bafra Ovası'nda yetiştirilen renkli karnabaharlar Rusya'ya ihraç ediliyor