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        Derya öğretmen hayata geçirdiği çevreci projelerle öğrencilerine örnek oluyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da sıfır atık, tasarruf, enerji verimliliği ve doğal yaşam konularında projeler hazırlayan öğretmen Derya Şafak, projeleriyle öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:19
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        Derya öğretmen hayata geçirdiği çevreci projelerle öğrencilerine örnek oluyor
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da sıfır atık, tasarruf, enerji verimliliği ve doğal yaşam konularında projeler hazırlayan öğretmen Derya Şafak, projeleriyle öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor.

        Samsun 23 Nisan Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, evli ve 3 çocuk annesi Şafak, 18 yıldır sürdürdüğü mesleğinde, çevre ve atık konularında pek çok projeyi hayata geçirdi.

        Projeleriyle Türkiye genelinde çeşitli ödüllere de layık görülen Şafak, bugüne kadar "Yaşantı Konisine Göre Yapılandırılmış Web 0.2 Araçlarıyla Gerçekleşen Tasarruf Eğitiminin İsrafsız Yaşantıya Etkisi", "Ote'nin Tasarrufa Etkisi", "Pankovit", "Ağacım Yaşantımda", "Yaşam Konisinde İsrafsız Yaşam", "Değerlerimizle Değerleniyoruz" ve "Taraftardan Atık Pil Geri Dönüşüme Destek" gibi projeler yaptı.

        Şafak'ın girişimiyle okulunda başlatılan "OTE'nin Tasarrufa Etkisi" projesi kapsamında oluşturulan 9 kişilik Okul Tasarruf Ekibi (OTE) sayesinde okuldaki elektrik ve su giderlerinde yüzde 5 civarında tasarruf sağlandı. "Taraftardan Atık Pil Geri Dönüşüme Destek" projesiyle de taraftar gruplarının da desteğiyle ilk bir ayda 37 kilogram, toplam 3 aylık zamanda ise 105 kilogram atık pilin doğaya karışması önlendi.

        Derya Şafak, AA muhabirine, gençlerin yetişmesinde ve geleceğe hazırlanmasında projelerin önemine ve gücüne inandığını bu alanda birçok bilimsel proje çalışmalarında danışmanlık yaptığını söyledi.

        Sıfır atık, tasarruf, enerji verimliliği ve doğal yaşam konularında yoğunlaştığını dile getiren Şafak, "Tasarrufun değerler eğitiminin yapı taşlarından, israfın bugünün, yarınların en büyük sorunlarından biri olduğuna inanmaktayım. Dünyanın kaynaklarını geçmişin mirası değil, geleceğin emaneti olarak görmekteyim. Yarının kazanımının gençlerle birlikte bugün atılacak adımlarla geleceğini biliyorum. Bunun için de zamanın nabzını tutan bilim, değer, teknoloji içerikli projeleri gençlerle buluşturma gayretini taşımaktayım." dedi.

        - "Dini, milli, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizle bütünleşmiş bir neslin yetişmesine önem veriyorum"

        Öğrencilerinin bilinçlenmesi konusunda bazı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Şafak, şunları kaydetti:

        "Dini, milli, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizle bütünleşmiş bir neslin yetişmesine önem veriyorum. Enerji verimliliği, sınırlı kaynakların sınırsız bir şekilde tüketilmemesi noktasında öğrencilerin bilinç kazanması noktasında öğrencilerimle birlikte bazı çalışmalar yürütmekteyim. Bu çalışmaların bir kısmını ise projelendirdik ve TÜBİTAK projeleri gerçekleştirdik. Bu kapsamda 'sıfır atık' ve enerji verimliliğiyle alakalı olarak 5 projenin danışmanlığını yürüttüm. Bunların 4'ü bölge finallerine davet edildi. Bunların içindeki 3 projemiz Türkiye finallerinde yer aldı. Biri de teşvik ödülüne layık görüldü."

        Şafak, öğrencilerinin projelerle bilinçlendiğini ifade ederek, "Birlikte güzel sonuçlar elde edebildiklerini gördüler. Sınırlı kaynakların sınırsız bir şekilde kullanılmaması gerektiğini anladılar. Geçmişten aldıkları emaneti gelecek nesillere aktarabilmek, yaşanabilir bir dünya bırakabilmek onların en büyük sorumluluk bilinçleri arasında yer aldı. Bunları görmek de bir öğretmen olarak benim için onur verici. Bu tarz projelere danışmanlık yaparak da öğrencilerime katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

        Derya Şafak, gençlere dokunabildikleri sürece geleceği kurtarabileceklerine inandığını, geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

        Şafak'ın 7 sınıf öğrencilerinden Gülce Niran Ünsal (12) da öğretmenlerinin kendilerine tasarruflu olmanın önemi ve gelecekte tasarrufun kendilerine sağlayacağı katkıları öğrettiğini ifade etti.

        Öğrencilerden Tuna Gündür ise projelerde geleceği ve çevreyi koruduklarını belirterek gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmış olacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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