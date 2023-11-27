Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Tahnal Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Karaman Mahallesi'nde ise bir konteyner savrularak parçalandı.

Şiddetli rüzgar birçok bölgede maddi hasara neden oldu.