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        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu

        ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:57
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        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu
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        ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

        İlçenin yüksek kesimlerindeki Tahnal Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Karaman Mahallesi'nde ise bir konteyner savrularak parçalandı.

        Şiddetli rüzgar birçok bölgede maddi hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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