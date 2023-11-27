Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Belediye Başkanı Kılıç, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede faaliyet sürdüren siyasi parti, sivil toplum kuruluşu üyesi ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediye Başkanı Kılıç, ilçedeki kadınlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede faaliyet sürdüren siyasi parti, sivil toplum kuruluşu üyesi ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.

        Kılıç, kadınlara ilçedeki faaliyetlerden bahsederek, dönüşüm ve gelişim çalışmalarında kadınların öncelikli görüldüğünü vurguladı.

        Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen "Merhaba Bebek Projesi" ile temel malzemelerin içinde bulunduğu paketlerin dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Kılıç, ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürdüklerini söyledi.

        Terme Park Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan Yaşam Alanı'nda oyun alanlarının inşa edildiğini belirten Kılıç, ayrıca ilçede anaokulu sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

        Kılıç, "Bahçelievler ve Yenidoğan mahallelerimizde iki anaokulu için daha arazi tahsisini gerçekleştirerek, çocuklarının yarınlarının iyi olması için mücadele eden anne babaların yüzünü güldürdük." dedi.

        Karadeniz Bölgesi'nin ilk istiridye mantarı kompost tesisinin inşa ve ihale aşamalarının tamamlanarak, deneme üretimine başlandığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

        "2,5 milyon TL'si DOKAP hibeli 1,5 milyon TL'si belediyemiz tarafından karşılanan tesis bölgede alternatif tarım olanaklarına ek katkı sağlayarak, mantar üreticisi çiftçilerimizin lojistik masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır. Tesis bölgenin tek mantar kompost tesis olarak hizmet veriyor. Tesis sonrası OGEP kapsamında onaylanan OKA destekli Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında 'Mantar Üretim Çadırları'mızı bitirerek, kadın çiftçilerimizin hizmetine verdik." Eski Hamam Restorasyon alanında ürettikleri ürünleri satıp aile ekonomisine ve kendi ekonomik özgürlüklerini sağlasınlar diye çok sayıda dükkanı kooperatiflerimizin hizmetine vereceğiz. Çarşıdaki Evim Hanımlar Misafirhanesi projemiz için kazmayı vurduk. Kısa sürede tamamlayarak kadınların hizmetine sunulacak. Kadınların bebekleriyle bir araya gelebileceği, oturup sohbet ederken bebekleri her türlü ihtiyacını gidebilecekleri bakım odalarından mescit ihtiyaçlarına kadar her şeyi sağlayacağız. Şehrin kalbinde kadınlarımıza farkındalık yaratacak bir projeye imza attık."

        Başkan Kılıç, projelerle sadece bugünün Terme'sini değil, yarının Terme'sini de şekillendirdiklerini ifade ederek çalışmaların amacının kısa vadeli kazanımlar elde etmek değil, Terme'nin uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Belediyesinden gençlere eğitim desteği
        Salıpazarı Belediyesinden gençlere eğitim desteği
        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu
        Salıpazarı'nda fırtına etkili oldu
        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi
        Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi
        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı
        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı