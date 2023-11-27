Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Temel Y. (20) yönetimindeki 55 AKS 995 plakalı motosiklet, Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Güneş'e (65) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumunun ciddi olması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan motosikletin trafik tescil sorgusunda, muayenesi olmadığından, sürücüye 930 lira cezai işlem uygulandı.

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