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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:04
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        Samsun'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kişinin kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 3 bin 200 doldurulmuş makaron, 32 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 kilogram kıyılmış tütünü ele geçirdi.

        Şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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