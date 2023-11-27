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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:29
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen H.H. ve M.B'nin evlerine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, ikametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 tabanca fişeğini ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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