Salıpazarı'nda tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Salıpazarı'nda tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dikencik Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde Resul Tural'a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmaları sonunda tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahiplerinin İstanbul'da olduğu, yaz aylarında evi kullandığı öğrenildi.

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