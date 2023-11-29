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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:30
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.T'yi Atakum ilçesinde, aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi ise Canik ilçesinde yakaladı.

        Aranan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait fişek, 1 hassas terazi, 1 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        H.T. ile O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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