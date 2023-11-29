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        Samsun'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da 4 ayrı suçtan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü özel ekip yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:22
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        Samsun'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da 4 ayrı suçtan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü özel ekip yakaladı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, silahlı yağma, şantaj, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından aranan E.A'nın yakalanması için özel ekip kurdu.

        Ekip, hakkında 4 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Atakum ilçesinde gözaltına aldı.

        E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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