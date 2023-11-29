Samsun'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da 4 ayrı suçtan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü özel ekip yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, silahlı yağma, şantaj, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından aranan E.A'nın yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekip, hakkında 4 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Atakum ilçesinde gözaltına aldı.

E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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