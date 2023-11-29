Bafra Belediyesi yeni hizmet binasına geçti

Bafra Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı.

Belediye, Büyükcami Mahallesi Camii Kebir Caddesi üzerinde bulunan ve yıllarca hizmet verdiği binasından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski Kaymakamlık binasına geçti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gazipaşa Mahallesi’nde yer alan tarihi ek binalarında Nikah Memurluğu, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hizmet vereceğini, geri kalan birimlerin yeni binaya taşındığını söyledi.

Kılıç, "Ekiplerimiz dört bir koldan eksikliklerimizi tamamlamak için gayretle çalışıyor. En kısa sürede sistem tamamen oturmuş olacak. Yeni hizmet binamız Bafra'mıza yakıştı. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlıkla ve güzel günlerde kullanılsın inşallah." dedi.