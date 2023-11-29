Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı

        CHP Havza İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Havza İlçe Danışma Kurulu toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Havza İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Parti binasındaki toplantıya, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ başkanlık yaptı.

        CHP Havza İlçe Başkanı Şenel Geçit, yaptığı konuşmada, tüm güçleri ile yerel seçim hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde güçlü bir aday ile yerel seçimlere girmek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        İl Başkanı Mehmet Özdağ, 1989-1999 yıları arasında Samsun'da, Muzaffer Önder'le halkçı belediyecilik uygulamasının en güzel örneklerinin sergilendiğini ifade ederek, "Samsun ve Havza başta olmak üzere tüm ilçelerimizde halkına çağdaş ve halkçı belediyeciliği tanıştırmak için olanca gücümüz ile çalışacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kentin ve ilçenin sorunları ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya, CHP Samsun İl Başkanlığı Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kesen, önceki dönem CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu

        Benzer Haberler

        Kahverengi kokarcayla mücadele için gelecek yıl 150 bin samuray arısı üreti...
        Kahverengi kokarcayla mücadele için gelecek yıl 150 bin samuray arısı üreti...
        Terme Belediyesinden evde destek hizmeti
        Terme Belediyesinden evde destek hizmeti
        Bafra Belediyesi yeni hizmet binasına geçti
        Bafra Belediyesi yeni hizmet binasına geçti
        Samsun'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Samsun'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Samsun'da 16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı