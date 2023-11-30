Samsun'un turizmi için çalıştaylar yapılacak

Samsun'da yapılacak deniz, tarih-kültür, gastronomi, spor ve sağlık turizmi çalıştaylarının hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle yarın yapılacak Samsun Deniz Turizmi Çalıştayı'nda, ulusal çapta turizmciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, öğretim üyeleri Samsun'da turizmin çeşitlendirilmesi ve kentin deniz turizminden hak ettiği payı almasının hedeflerini görüşecek.

Aralık ayında, deniz turizminde olduğu gibi tarih-kültür turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi alanlarında da çalıştaylar yapılması planlanıyor. Bu çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde başlatılan Turizm Master Planı için de iyi birer alt çalışma niteliğinde olacak.

Çalıştaylar ile Samsun turizminin geliştirilmesi noktasında somut çıktılar alınması hedefleniyor.

Buz Sporları ve Bowling Salonu, Okçuluk Tesisi, 33 bin 919 kişilik stadyumu, yüzme havuzları, çim sahaları ve yüksek standartlara sahip birçok tesisi ile spor alanında önemli bir altyapıya sahip olan Samsun'da bu potansiyelin harekete geçirilerek gerek ulusal gerek uluslararası organizasyonların kente kazandırılması için önümüzdeki günlerde yapılacak Spor Turizmi Çalıştayı'nda tüm paydaşlar bir araya getirilecek.

Daha önce kazısı tamamlanan Dombalaktepe Höyüğü ile kazısı devam eden İkiztepe ve Oymaağaç Höyükleri gibi Anadolu ve Önasya kültürleri için önemli arkeolojik alanlara sahip Samsun'da düzenlenmesi planlanan Tarih ve Kültür Turizmi Çalıştayı da bu alandaki potansiyelin çok daha iyi değerlendirilmesine olumlu yönde fayda sağlayacak. Yapılması planlanan bu çalıştaylarla Samsun turizminin geliştirilmesi noktasında somut çıktılar alınması amaçlanıyor.