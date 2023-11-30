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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:29
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında FETÖ üyesi olma, uyuşturucu kullanma, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 43 kişi yakalandı.

        Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 kesici alet ele geçirdi.

        Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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