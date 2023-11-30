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        Samsun'da ağaç dallarına takılan paraşütçü kurtarıldı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ağaç dallarına takılan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:53
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        Samsun'da ağaç dallarına takılan paraşütçü kurtarıldı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ağaç dallarına takılan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        İlçenin Çivril Mahallesi'nde tepeden yamaç paraşütü ile atlayan Mustafa Demir, rüzgarın etkisiyle savruldu.

        Müsait bir alana iniş yapmaya çalışan paraşütçü, ağacın dallarına takıldı.

        Ağaçta asılı kalan paraşütçüyü görenler, 112’ye ihbarda bulundu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, paraşütçüyü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı.

        Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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