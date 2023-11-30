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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:51
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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda kenevir yetiştiren kişi yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın evinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphelinin evinin odasında iklimlendirme sistemi kurularak saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

        Evde, 33 kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 61 gram kubar esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler, 22 bin lira ve 55 Gürcistan Larisi nakit para ele geçirildi.

        Şüpheli F.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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