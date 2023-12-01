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        Yasa dışı midye nakli yapan kişiye 16 bin 561 lira ceza

        Samsun'da yasa dışı midye nakli yapan kişiye 16 bin 561 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:43
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        Yasa dışı midye nakli yapan kişiye 16 bin 561 lira ceza
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        Samsun’da yasa dışı midye nakli yapan kişiye 16 bin 561 lira ceza verildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince S.D'nin kullandığı hafif ticari araç, ilçe merkezinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 20 çuval midye bulunması üzerine sürücüye Su Ürünleri Kanunu’nun yasak su ürünleri nakli kapsamında 16 bin 561 lira idari para cezası uygulandı, midyelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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