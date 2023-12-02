Samsun'da internet üzerinden satış yapan kişinin evinde bıçak ve kılıçlar bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde internet üzerinden bıçak ve kılıç satan kişinin evinde arama yapıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde internet üzerinden bıçak ve kılıç satan kişinin evinde arama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden bir kişinin çeşitli bıçak türlerini sattığının tespit edilmesi neticesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.
Aramada 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bıçak, 24 kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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