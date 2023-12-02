Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.
Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cinayet zanlısı ile uyuşturucu kullanma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların olduğu 39 kişi yakalandı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada ise 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 93 kesici alet ele geçirdi.
Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
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