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        Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

        Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:40
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        Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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        Samsun'da 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cinayet zanlısı ile uyuşturucu kullanma, hırsızlık, silahla tehdit gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların olduğu 39 kişi yakalandı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada ise 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 93 kesici alet ele geçirdi.

        Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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