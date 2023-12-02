Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 2, Kyser 6, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 12, Levi 9, Henry 5, Mooney 20, Göktuğ Baş 13

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 17, Ray 8, Perez 13, Upson 5, Erdi Gülaslan, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Bruinsma 17

1. Periyot: 14-21

Devre: 34-36

3. Periyot: 45-59

SAMSUN

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