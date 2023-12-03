Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da 3 Aralık Dünya Engeller Günü programı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da 3 Aralık Dünya Engeller Günü programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.

        Bafra Kaymakamlığı ile Bafra Belediyesi tarafından Alparslan Türkeş Parkı sosyal tesislerinde düzenlenen programa 255 engelli katıldı.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmasında, engellilerin dertlerini anlamaya çalıştıklarını belirterek, “Çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan, engelli dernek başkanları ve yönetimine teşekkür ediyoruz. İnsan olmak istiyorsak, sizleri anlamalıyız. Bizlere empati vererek, yardımlaşma duygusunu veriyorsunuz. Toplumsal varlığın açısından sizler bizler için değerlisiniz." dedi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise belediye olarak Engelli Koordinasyon Merkezinin olmasının engellilere verdikleri kıymeti gösterdiğini dile getirerek, “Sizlerin problemlerini çözme yolunda atılacak adımlara yol gösteriyorsunuz. Bizler, sizler için her daim gece gündüz yılın her günü telefonumuz çalsa sizlere rahatlıkla cevap veririz. Engellilerimiz için ne yapılmak gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül de Dünya engellilerin taleplerinin dikkate alınmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı
        Salıpazarı'nda gönüllüler çevre temizliği yaptı
        Samsun'da ahırdaki yangın eve sıçramadan söndürüldü
        Samsun'da ahırdaki yangın eve sıçramadan söndürüldü
        Salıpazarı'nda Engelliler Günü kutlandı
        Salıpazarı'nda Engelliler Günü kutlandı
        Havza'da "Sevimli Dostlar" oyunu sahnelendi
        Havza'da "Sevimli Dostlar" oyunu sahnelendi
        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu
        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu
        Tokat'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı